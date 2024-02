Superbike | GP Australia 2024 | asfalto troppo abrasivo a Phillip Island | pit-stop obbligatorio nelle gare lunghe

SBK 2024. Orari GP d'Australia, si riparte (in chiaro su TV8, all'alba!) - Superbike

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il Mondialesi aprirà questo weekend acon un round decisamente atipico, in seguito all’importante decisione odierna presa di comune accordo dagli organizzatori locali e da Dorna per motivi di sicurezza legati all’eccessiva abrasività dell’. Le due, ridotte da 22 a 20 giri, saranno infatti flag-to-flag con un pit-. Le gomme posteriori non potranno essere utilizzate per più di 11 tornate, mentre non ci sono vincoli per le coperture anteriori. Resta invariato il format della Superpole Race, manche che si disputa la domenica mattina sulla distanza dei 10 giri. Una variabile in più dunque da considerare per i vari Alvaro Bautista, Nicolò Bulega, Jonathan Rea, Toprak ...

Mondiale SuperBike al via. L’anteprima in Australia - Tutto è pronto e c’è davvero grande attesa per il via al Mondiale SuperBike , nella cui classe intermedia, la SuperSport Next Gen, gareggia la scuderia ravennate Evan ... (sport.quotidiano)

Where can you watch WorldSBK in 2024: Dorna WSBK Organization (DWO) is thrilled to unveil the lineup of broadcasters set to bring the excitement of the MOTUL FIM Superbike World Championship ... and Uzbekistan all enjoying coverage. Fans ... worldsbk

SBK, Phillip Island: ecco le CBR del team MIE Racing Honda per la Superbike 2024: Adattarsi alla Superbike non sarà un’impresa semplice ... Faremo del nostro meglio per rappresentarla in pista”. Alla vigilia del Round in Australia, la squadra di Midori Moriwaki ha tolto i veli ... gpone

La Superbike accende i motori a Phillip Island: è arrivato finalmente il momento di fare davvero sul serio a Phillip Island con il Gran Premio d’Australia 2024, in programma questo weekend da venerdì 23 a domenica 25 febbraio e valevole come primo ... informazione