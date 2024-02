Superbike 2024 | Australia | programma e diretta tv da Phillip Island

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Una nuova contesa internazionale è pronta per scaldare motori e cuori di un mondo che ormai da qualche anno sta sempre più incassando consensi all’interno dell’universo gigantesco e variegato delle due ruote. Sarà un Mondiale nuovo in SBK con un regolamento rivisitato che ha fatto adirare, e non poco, la Ducati e il campione del mondo in carica, Alvaro Bautista, che dovrà tentare di difendere per la seconda volta consecutiva il suo titolo di numero uno dopo aver vinto nelle ultime due annate mostrando la superiorità, a tratti incontrastata, della moto costruita da Borgo Panigale. Saranno tanti gli avversari e gli outsider che tenteranno di mettere i bastoni tra le ruote fiammeggianti della Nuvola Rossa: Toprak Razgatl?o?lu proverà a vincere la scommessa BMW, Jonathan Rea correrà per tornare in vetta al mondo dopo il suo passaggio in Yamaha, mentre l’ex Axel Bassani (ora in Kawasaki) e ...