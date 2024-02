“Suo figlio è in carcere | servono 16mila euro per liberarlo” Poi l’amara scoperta

Navalny, la madre è arrivata vicino al carcere in Siberia dove è morto il figlio - Il Sole 24 ORE

Smog e fertilità, le polvere sottili nell'aria «riducono le possibilità di avere un figlio». L'allarme sia per le donne che per gli uomini: Non si conoscono bene i meccanismi di queste alterazioni, se non quelli dello stress ossidativo, su cui è possibile intervenire assumendo sostanze antiossidanti come la vitamina C, la E e il ... leggo

Mamma caccia di casa la figlia adolescente incinta perché si vuole godere la pensione. «Non crescerò un'altra bimba»: A quanto pare, la figlia pensava che i suoi genitori avrebbero avuto un ruolo attivo nella cura della neonata mentre lei lavorava. Un presupposto che la madre ha categoricamente respinto, sostenendo ... ilmessaggero

Federica Pellegrini ritorna a lavoro ma con lei c’è sempre la figlia Matilde: La Divina ha dato alla luce la sua bambina, Matilde, il 3 gennaio 2024. Al suo fianco Matteo Giunta, compagno di vita dal 2018 e marito da agosto 2022 che nelle vesti di neo papà sembra cavarsela ... corriereadriatico