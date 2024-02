Sugli asset russi l’Ecfr suona la carica per il G7 italiano

Russia non ti conosco. Anche gli Emirati chudono la porta a Putin

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ancora 48 ore e poi il G7 a trazione italiana accenderà ufficialmente il motore. Nel gergo delle corse si chiama warm up, sorta di riscaldamento di macchina e piloti. Sabato i grandi della Terra si riuniranno per cominciare a puntellare l’agenda, in vista dell’appuntamento, ben più importante, del prossimo giugno, in Puglia. E il primo dossier decisamente caldo, è l’Ucraina, come dimostra la presenza al vertice di sabato, del presidente Volodymyr Zelensky (oltre che di Ursula von der Leyen e Charles Michel). Tra le varie questioni, i leader toccheranno quella deglicongelati allaa, ovvero tutti quei beni di proprietà della Banca centrale russa ma detenuti all’estero. Come raccontato da Formiche.net in più riprese, Stati Uniti ed Europa stanno tentando di convergere sulla monetizzazione degliimmobilizzati nel ...