Studente fermato davanti alla scuola con un coltello da cucina | i compagni lo difendono | “Ma che male c’è? Ce l’hanno tutti”

testimoni nel nuovo processo I possibili testimoni Davanti ai fu fermato in Egitto e portato in custodia nel febbraio 2020. Nel quando era studente del Master europeo in studi di genere 'Gemma'

Milano - studente di 15 anni accoltellato a scuola. Fermato un 18enne - l'aggressione dopo una lite per una ragazza - Ferito a 15 anni davanti alla sua scuola da un conoscente. È successo a Pieve Emanuele, Milano , nel primo pomeriggio di oggi: lo studente non è in pericolo di vita, ... (ilmessaggero)

Germania, studenti accoltellati in una scuola: fermato aggressore: Almeno quattro studenti sono rimasti feriti in una scuola in Germania, aggrediti a colpi di coltello da parte di un compagno di classe. E' successo al Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium di Wuppertal, riferisc ... tgcom24.mediaset

Germania, studente aggredisce i compagni di classe: 4 feriti gravi: Avrebbe agito, senza complici, armato di coltello. È stato già arrestato dalla polizia a Wuppertal, nel nord-ovest del Paese ... corriere

“Non voltarsi dall’altra parte": l'appello di Emilio, il ragazzo che ha sventato lo scippo in Cavana (VIDEO-INTERVISTA): "Non voltarsi dall'altra parte": è l'appello di Emilio, il giovane studente di Giurisprudenza diventato un eroe per aver fermato uno scippo in Cavana. In una recente intervista ai nostri microfoni, Em ... triestecafe