Studente entra in classe con il coltello e aggredisce i compagni: diversi feriti, un sospettato arrestato. Accade in Germania (Di giovedì 22 febbraio 2024) Un adolescente è stato arrestato dopo aver ferito a coltello cinque persone, tra cui quattro studenti, in una scuola di Wuppertal, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, nell'ovest della Germania. L'articolo . Leggi tutta la notizia su orizzontescuola (Di giovedì 22 febbraio 2024) Un adolescente è statodopo aver ferito acinque persone, tra cui quattro studenti, in una scuola di Wuppertal, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, nell'ovest della. L'articolo .

Notizie Correlate

Varese : studente 17enne accoltella professoressa mentre entra a scuola. Arrestato - Arrestato dalla polizia, oggi 5 febbraio 2024, uno studente di 17 anni, a Varese . L'accusa è di lesioni per aver ferito con una coltellata un'insegnate all'ingresso a ... ()

Varese - studente minorenne accoltella la professoressa mentre entra a scuola : la docente ferita alla schiena - studente minorenne accoltella la professoressa mentre entra a scuola Uno studente di 17 anni ha accoltella to la sua professoressa all’esterno di una scuola a Varese : il ... (tpi)

Professoressa accoltellata alla schiena all’entrata della scuola : arrestato uno studente 17enne - Un 17enne ha accoltellato una sua Professoressa davanti all'entrata della scuola. Il ragazzo, che frequenta l'istituto professionale Enaip di Varese, avrebbe colpito la ... (fanpage)

Altre Notizie

