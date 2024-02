Stretta su lavoro nero e appalti irregolari | pugno duro di Palazzo Chigi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 –sule sugli, fino allo stop dai bandi. Il governo mette a punto il piano per rafforzare salute e sicurezza sul: più sanzioni, anche penali, più ispettori e controlli, formazione e qualificazione delle imprese. Dopo la tragedia nel cantiere di Firenze dove hanno perso la vita cinque operai, l’obiettivo – condiviso da tutti – è quello di fermare la strage sule contrastare il sommerso. L’esecutivo lavora ad un provvedimento organico che andrà al prossimo Consiglio dei ministri. E prima, lunedì 26 febbraio, vedrà i sindacati e le imprese, convocate aa partire dalle 8.30. Mentre Cgil e Uil scioperano e la Cisl si mobilita. Il quadro delle misure ...

Sicurezza fantasma. Tre cantieri su quattro risultano irregolari. Stretta sul lavoro nero - Inasprimento delle attuali sanzioni amministrative in materia di lavoro nero e irregolare, ripenalizzazione delle sanzioni in materia di appalto, subappalto e ... (quotidiano)

Contrasto al "sommerso" e stretta sugli appalti. Nordio : "Contrario al reato di omicidio sul lavoro" - "Proprio questa mattina in Cdm questo argomento è stato trattato, anche con l'ipotesi di eventuali sanzioni penali. Non è stato trattato il principio, al quale sarei ... (feedpress.me)

Lavoro nero e appalti - verso la stretta per fermare la strage delle morti bianche : cosa cambia - Dopo la tragedia nel cantiere di Firenze dove hanno perso la vita cinque operai, arriva la stretta sul Lavoro nero e sugli appalti irregolari, fino allo stop dai bandi. ... (leggo)

Sicurezza lavoro: stretta sul nero e appalti per fermare la strage: (Teleborsa) - Il governo sta adottando misure drastiche per contrastare il lavoro nero e gli appalti irregolari, arrivando persino a sospendere i bandi. Il Governo mette a punto un piano volto a ... teleborsa

Re Carlo torna al lavoro dopo la diagnosi di cancro: «Ho ricevuto messaggi che mi hanno fatto piangere»: Il sovrano, già tornato ai royal duty per non mancare la settimanale udienza a Buckingham Palace col primo ministro Rishi Sunak, ha rivelato che l'affetto da cui è stato inondato dai sudditi in questi ... vanityfair

Un gruppo di lavoro per le Egadi, la volontà dell’Asp di Trapani: Il Dottor Croce ha manifestato la massima disponibilità nel supportare tali richieste preannunciando l’istituzione di un gruppo di lavoro dedicato alle Isole Egadi. Il sindaco Forgione ha sottolineato ... itacanotizie