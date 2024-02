Strage di Altavilla Milicia | c' è una setta dietro il massacro?

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un gruppo di 10 persone farebbe capo al sedicente mental coach Massimo Carandente e la sua compagna, Sabrina Fina. Il legale dell'uomo che ha ucciso la moglie e due figli racconta: «È ancora in una situazione di delirio costante. Non si rende neppure conto di essere in carcere»