Storia triste della carbocrema: ascesa e declino della mania che ha cambiato la carbonara

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A Roma, ormai da anni, si è accreditata una versione cremosissima, con esponenti di rango e molti interpreti. C'è anche un re, e come sempre, per ogni re c'è una corte. Così se a Roma il remoderna – anzi– è considerato Luciano Monosilio, ci sono molte ancelle di questa pastatradizione (già, ma quale tradizione?), che operano in ristoranti diversissimi per stile di cucina, fascia di prezzo, ambiente. Perché laè un piatto ormai diventato un simbolo di molte cose: di romanità, di godimento, di abbondanza, di convivialità. Arriva e strappa un sorriso di goduria, accentua la salivazione e la brama dell'assaggio. ...