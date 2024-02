“Stop al colpo di mano sulla valutazione” | la petizione di Corlazzoli e Novara contro i giudizi sintetici che non valorizzano gli alunni

"Stop al colpo di mano sulla valutazione". È questo il titolo dell'appello lanciato dal pedagogista e autore Daniele Novara e dal maestro Alex Corlazzoli . La richiesta è di aprire un serio confronto

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Parallelamente al ddl che prevede la reintroduzione deinelle valutazioni della scuola primaria, è stato lanciato anche un appello “aldi” dal pedagogista e scrittore Danielee dal maestro e collaboratore de Ilfattoquotidiano.it Alex. La richiesta è diretta al Governo, al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e mira ad aprire un confronto sui metodi valutativi per “portare anche la scuola italiana nel 2024 e non farle fare salti nel passato”. Ma soprattutto per “fermare questodiaffinché il ministero apra un proficuo confronto con il mondo dell’Istruzione al fine di arrivare a una soluzione che pone al ...

