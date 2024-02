Stellantis su incidente a Pratola Serra | “Collaboriamo con l’autorità”

Così, in una nota, le segreterie di Cgil Napoli e Campania, Cgil Avellino e Fiom Cgil Campania, sull'incidente mortale avvenuto questa mattina nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per la tragica scomparsa di Domenico Fatigati, dipendente di una ditta esterna, deceduto questa mattina durante un intervento su un macchinario all’interno dello stabilimento di”. Lo afferma in una nota un portavoce di. “L’azienda, per quanto di sua competenza – aggiunge – sta collaborando attivamente congiudiziaria e le forze dell’ordine che stanno compiendo gli accertamenti sulle cause dell’“. Gravein fabbrica, operaio perde la vita L'articolo proviene da Anteprima24.it.