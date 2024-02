Fornitore di Stellantis, Renault e Tesla, il gruppo della volumi di produzione di veicoli elettrici inferiori alle aspettative dei alle aspettative dei produttori tradizionali' e dallo sciopero

Nuovo sciopero spontaneo dei lavoratori di Stellantis a Mirafiori. “Situazione al limite - bisogna agire immediatamente” - I lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori del primo turno della linea della 500 elettrica sono in sciopero anche giovedì mattina: sono usciti dallo stabilimento in ... (ilfattoquotidiano)

Stellantis, sciopero dei dipendenti a Pratola Serra: «Domenico è uscito per lavorare e non tornerà più a casa»: Sciopero dei lavoratori Stellantis a Pratola Serra per l'intera giornata. A proclamarlo sono le segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic ed Uglm di Avellino e le Rsa dello stabilimento irpino ... ilmattino

Morto operaio di una ditta esterna nello stabilimento Stellantis dell’Avellinese. È la 147esima vittima sul lavoro del 2024: Un operaio di 52 anni è morto nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra (Avellino), nell’area industriale di Pianodardine. La vittima, dipendente di una ditta esterna, sarebbe rimasta schiacciata ... ilfattoquotidiano

Ancora morti sul lavoro, tragedia alla Stellantis di Pratola Serra: ha indetto uno sciopero a partire dalle 10.30 per tutta la giornata di oggi. Immediato il cordoglio di tutti i lavoratori della ex FMA alla famiglia del lavoratore deceduto. «Non si può morire di ... orticalab