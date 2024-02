Stellantis | incidente sul lavoro nello stabilimento di Pianodardine | morto operaio di Acerra

L'incidente è avvenuto nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra in provincia di

Avellino, operaio muore schiacciato in stabilimento Stellantis: L'incidente è avvenuto all'interno dello stabilimento industriale "FCA Stellantis Cia". L'uomo - originario di Acerra, dipendente di altra ditta di Foggia - è morto nonostante i tentativi di ... tgcom24.mediaset

Pratola Serra, incidente gravissimo alla Stellantis: Gravissimo incidente allo stabilimento del Gruppo Stellantis di Pratola Serra. Ne danno notizie le parti sociali che sono state informate del fatto dai lavoratori presenti al momento dell’incidente. orticalab

Stellantis, sciopero dei dipendenti a Pratola Serra: «Domenico è uscito per lavorare e non tornerà più a casa»: Sciopero dei lavoratori Stellantis a Pratola Serra per l'intera giornata. A proclamarlo sono le segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic ed Uglm di Avellino e le Rsa dello stabilimento irpino ... ilmattino