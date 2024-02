Stati Uniti | Commander contro tutti | il cane di Joe Biden avrebbe morso gli agenti di sicurezza almeno 24 volte

Stati Uniti, Commander contro tutti: il cane di Joe Biden avrebbe morso gli agenti di sicurezza almeno 24…

(Di giovedì 22 febbraio 2024), il pastore tedesco di Joegli uomini del Secret Service in24 occasioni sia alla Casa Bianca che in altri luoghi. Lo rivelano documenti interni dello United States Secret Service di cui la Cnn ha preso visione. Il numero non include gli incidenti che sonosegnalati dall’amministrazione e che hanno portato la famiglia presidenziale ad allontanare ildalla residenza. Le carte rivelano quanto la situazione fosse diventata un serio problema per i centinaia die altri dipendenti che lavorano alla Casa Bianca, tanto che il Secret Service a un certo punto è stato costretto a cambiare tattica in presenza di. “L’ordine è lasciare più spazio al”, si legge in ...