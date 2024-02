Startup: Faes, al via ‘Settimana impresa’ per imparare a sviluppare idee di business

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Milano, 22 feb. (Labitalia) - Da liceali aper, seppure ancora sulla carta. Individuare un'idea diche risponda a una domanda di mercato e porre le basi per una possibile, affinando competenze trasversali come lavorare in gruppo, comunicare in maniera efficace, negoziare, esercitare la leadership, utilizzare la creatività e il problem solving, gestire tempi e scadenze, prendere decisioni: a questo infatti saranno chiamati, dal 26 febbraio all'1° marzo, gli studenti delle classi terze dei licei, classico, scientifico e scienze umane. Per unadunque i ragazzi sospenderanno le normali lezioni per dedicarsi interamente al progetto di Simulazione d', incluso un incontro al PoliHub-innovation park del Politecnico di Milano con ...