Star Wars | The Acolyte ha finalmente una data d' uscita su Disney+

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La prima serie in live-action didel 2024 è pronta per il suo debutto in streaming Dopo la conferma che: Thesarebbein estate, Collider ha riportato quella che potenzialmente è l'esattad'della nuova serie live-action in streaming su. Secondo quanto riportato sul sito, Thedebutterà il 5 giugno 2024. Viaggio nell'Alta Repubblica The, ideato dalla creatrice Leslye Headland, è un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Nel corso della serie, un'ex Padawan si riunirà al suo Maestro Jedi per indagare su una serie ...