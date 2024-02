Stadio Milano | via libera allo studio di fattibilità per ristrutturare San Siro | l’esito del vertice di Sala con Inter e Milan

Stadio Milano, via libera allo studio di fattibilità per ristrutturare San Siro: l’esito del vertice…

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un incontro brevissimo, appena 35 minuti. Che fa emergere due aspetti, contrapposti: da un lato c’è una strada tracciata, dall’altro resta la cautela dei due club. Giovedì mattina alle ore 9 il sindaco Giuseppeha accolto a Palazzo Marino l’amministratore delegato corporate dell’, Alessandro Antonello, e il presidente del, Paolo Scaroni. Sul tavolo il progetto per la ristrutturazione di San, ad oggi l’unica opzione per provare a trattenere i due clubMeazza. Per ora,ha ottenuto un primo passaggio formale: il viadi, che sarà presentato in tre mesi da Webuild. Solo a fine maggio, documenti alla mano, si deciderà se l’ipotesi di ...

Ora il sindaco Beppe Sala fa marcia indietro e offre San Siro su un piatto d’argento. Basta che Milan e Inter restino in città. Ma il progetto per un nuovo impianto è ... (panorama)

Nuova stadio Milan, incontro con Sala: decisione presa: Lo scorso 15 febbraio, il sindaco di Milano ha ricevuto una lettera da Webuild, colosso delle costruzioni che si è detto disposto a farsi carico dei lavori di ammodernamento dello stadio di San Siro. spaziomilan

San Siro, la nota del Comune: tempi e modalità del restyling, Sala prende atto delle volontà di Inter e Milan: Di seguito la nota ufficiale pubblicata da Palazzo Marino dopo l`incontro in mattinata con Inter e Milan per presentare il progetto di restyling dello stadio di. calciomercato

