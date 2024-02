Stadio Milan | Giuseppe Sala incontra Paolo Scaroni | il comunicato

Stadio San Siro, incontro a Palazzo Marino tra Inter, Milan e il sindaco Sala

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Novità per quanto riguarda il tema: il sindaco dihatoper ile Antonello per l’Inter Continua il dibattito attorno ai nuovi stadi die Inter. Il sindaco divorrebbe che i due club prendessero in considerazione l’ipotesi di ristrutturare San Siro, ma rossoneri e nerazzurri sembrano intenzionati a trasferirsi altrove. Nella giornata di giovedì 22 febbraio 2024 a Palazzo Marino ao il sindacoha quindito Alessandro Antonello, ad dell’Inter, e, presidente del. ...