Squalifica fino al 2028 per il dirigente Fabio Quartu Arbitro preso a schiaffi e mandato in ospedale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel computo della squalifiche dei dilettanti dello scorso fine settimana, spicca quanto accaduto in casa Sigillo, nell’anticipo del girone A di Promozione contro il Montone. Penalizzazione di 2 punti in classifica per la Grifo Sigillo che scivola dunque al terzultimo posto, a quota 24, insieme al Piccione, ammenda di 200 euro eal 28 febbraioper il"perché, al 33’ del secondo tempo, protestava in modo irriguardoso contro l’. Prima di abbandonare il terreno di gioco si avvicinava all’ed in modo plateale lo colpiva con uno schiaffo al volto che gli procurava dolore al naso ed alla bocca. Il direttore di gara si recava al pronto soccorso dell’di Foligno. In Eccellenza ...

