Sport in lutto | morte ad alta velocità durante una gara

Calcio in lutto: è morto a 63 anni Andreas Brehme

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Stava provando il numero considerato più pericoloso nel mondo delle motocross, Jayden Archer, morto a 27 anni in un terribile incidente a Melbourne. “Jayo” si esercitava per il quadruplo salto mortale.Leggi anche: Scontro terribile sulla pista Porsche: morto il collaudatore di una moto Il terribile incidente Jayden Archer era una superstar delle motocross perché in carriera si è sempre esposto a grandi rischi, eccitando il suo pubblico. Si allenava a Melbourne, quando è morto. Uno shock per tutto il mondo delle due ruote e per il panorama di Nitro Circus, il format che sfrutta in particolar modo i numeri acrobatici di motocross freestyle in giro per il mondo. “Jayo era uno dei punti di forza di questo fortunato circuito, famoso per essere stato il primo pilota ad eseguire un triplo salto mortale all’indietro con la sua moto in una competizione”, si legge sui social di Nitro ...