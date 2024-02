Sport e grinta con il nuovo ZR-V

Pallavolo, l'avventura iniziata per divertimento è approdata nel torneo di Terza divisione con il Casentino. La grinta ...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Honda propone ZR-V, che si va a collocare fra il modello HR-V e ilCR-V, più precisamente nel segmento dei C-SUV, con dimensioni generose ma ben mascherate (la lunghezza è di 4,6 metri ma con ottime proporzioni) e dotato del propulsore ibrido e:HEV. Nelle linee riprende alcuni tratti già visti sulla Civic con delle innovazioni stilistiche che però non vanno a snaturare quelle che sono le linee guida tipiche della Casa giapponese. Il design degli esterni di ZR-V è definito da superfici lineari, che si slanciano dall'anteriore al posteriore presentando precise distanze tra i pannelli, frutto dell'attenzione al dettaglio dedicata in fase di progettazione. Dai sottili gruppi ottici anteriori, con linee distintive ben definite, all'ampia calandra stilizzata, l'elegante estetica si estende fino al posteriore con un paraurti marcato e gruppi ottici perfettamente ...

