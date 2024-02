Spazio, arrivata in Guyana francese la nave con stadi Ariane6

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (askanews) – E’nel porto di Pariacabo, a Kourou, nella, lada trasporto Canopée con glidi Ariane 6. Laa propulsione ibrida è costruita su misura per il trasporto di Ariane 6 ed è in grado di trasportare tutte le parti dell’intero lanciatore in un’unica traversata atlantica, dopo averle raccolte in Europa. A Kourou saranno assemblati dai team di ArianeGroup per formare il corpo centrale del lanciatore. Il lanciatore sarà poi trasferito dal Launcher Assembly Building alla rampa di lancio. Una volta sulla rampa di lancio, il corpo centrale sarà sollevato in posizione verticale e posizionato sulla rampa di lancio. A questo si aggiungeranno i due booster, che saranno installati su entrambi i lati per formare l’Ariane 62. Anche ...