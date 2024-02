Sparo di Capodanno | le contraddizioni di Delmastro davanti ai pm | “Ero fuori a fumare” e non “a 200 metri di distanza”

rispetto a quella raccontata alla stampa, riguardo all'ormai famosa vicenda dello sparo alla festa di Capodanno. Nelle interviste a Repubblica e Corriere aveva detto di aver sentito lo sparo mentre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Fa ancora discutere il caso dellodi, partito dalla pistola legalmente detenuta dal deputato di Fratelli d’Italia ora sospeso, Emanuele Pozzolo. Sotto la lente di osservazione dei pm c’è la posizione di Andrea. Il sottosegretario alla Giustizia del governo Meloni era presente alla festa che si è svolta presso la sede della Pro loco di Rosazza, in provincia di Biella. Dov’eranel momento in cui Luca Campana, genero del suo caposcorta, è stato ferito da un colpo di pistola partito dall’arma di Pozzolo? Le sue risposte non convincono perché piene di.Leggi anche:di, spunta un terzo uomo: cosa è successo davvero. Pozzolo: “Colpo accidentale, non ho sparato io” Durante le dichiarazioni rilasciate di ...