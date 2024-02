Sparo di Capodanno | la versione “corretta” di Delmastro ai pm | “Ero fuori a fumare | ho sentito il colpo La scorta? Non era con me”

Sparo di Capodanno, la versione "corretta" di Delmastro ai pm: "Ero fuori a fumare, ho sentito il colpo. La scorta? Non ...

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Non più in un piazzale lontano, “a trecento metri di distanza“, ma appenadal locale, tanto da sentire il rumore dello. Contiene alcune “correzioni” lafornita da Andreaai pm sull’incidente dialla Pro loco di Rosazza (Biella), dove un proiettile partito dalla pistola di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia (ora sospeso) presente con lui a un veglione, ha ferito il 31enne Luca Campana, genero del suo capo, Pablito Morello. L’8 gennaio scorsoè stato ascoltato dalle pm di Biella (la procuratrice Teresa-Angela Camelio e la sostituta Paola Francesca Ranieri) che indagano Pozzolo per lesioni e porto abusivo d’armi: il suo racconto alle magistrate, riportato per la prima volta dal quotidiano Domani, ...