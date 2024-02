Sparo di Capodanno | davanti ai pm Delmastro si contraddice | “Ero fuori a fumare” e non “a 200 metri di distanza”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il sottosegretario cambia versione: “Ho sentito un botto ma non mi sono preoccupato, ho finito la sigaretta”. Ma subito aveva riferito: “Mi si è gelato il sangue”. Crescono i punti oscuri: dov’era davvero l’esponente di Fdi? Perché la scorta lo avrebbe lasciato solo?

