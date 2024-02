Sparita da giorni | poi la drammatica scoperta | nulla da fare per la piccola

Rita Trevisan sparita nel nulla da 12 giorni: ripresa in strada a Bollate dalle telecamere, poi nessuna notizia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Non si avevano più sue notizie da, fino a quando non è stata diramata lanotizia: per lanon c’è statodaUn intero Paese ha pregato affinché lapotesse ritornare a casa per abbracciare i suoi genitori, parenti ed amici. Purtroppo, però, tutto questo non potrà mai più accadere. La vicenda che ha visto come vittima laAudrii Cunningham si è conclusa nella peggiore maniera possibile. Il corpo della bambina, di soli 11 anni, è stato ritrovato senza vita. Ci troviamo negli Stati Uniti D’America, precisamente nel Texas, dove la sua storia ha fatto il giro del mondo ed ha commosso tutti quelli che avevano sperato potesse ritornare a casa. Ritrovata morta ladi 11 anni (Ansa Foto) Cityrumors.itLe ...