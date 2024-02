ricevendo la chiamata da cinque bambini o ragazzi uccisi in una o ragazzi uccisi in una delle troppo frequenti stragi nelle scuola, ad altri 16 studenti e insegnanti nel corso della sparatoria in

Sparatoria in una scuola in Germania: diversi studenti feriti, un sospettato arrestato (Di giovedì 22 febbraio 2024) diversi studenti sono stati feriti in una Sparatoria avvenuta oggi in una scuola di Wuppertal, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, nell'ovest della Germania. Un sospettato è stato arrestato, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa tedesca Dpa citando un portavoce della polizia. L'articolo . Leggi tutta la notizia su orizzontescuola (Di giovedì 22 febbraio 2024)sono statiin unaavvenuta oggi in unadi Wuppertal, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, nell'ovest della. Unè stato, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa tedesca Dpa citando un portavoce della polizia. L'articolo .

