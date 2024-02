Spaceman | la recensione del film con Adam Sandler presentato al Festival di Berlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Una storia d'amore mascherata da space opera (lirica), con unimploso come non mai. Arriverà in streaming su Netflix dal 1° marzo. Ecco ladidi Federico Gironi.

Spaceman, un fantasy intimista che cresce a distanza: Attraverso gli occhi di Adam Sandler si costruisce un film non immediato ma che cresce gradualmente mettendo insieme tutti i pezzi. In anteprima alla Berlinale e dall'1 marzo su Netflix. mymovies

Spaceman, di Johan Renck: E non conta neanche il fatto che Spaceman appartenga al lato serio della filmografia sandleriana. Come se ci fosse differenza. No, il punto è che la storia di questo film appare esemplare, per certi ... sentieriselvaggi

Spaceman, nel film Netflix vedrete l'Adam Sandler meno Adam Sandler di sempre: Una versione di Adam Sandler lontana da quelle a cui l'attore ha abituato il proprio pubblico è protagonista del nuovo film Netflix Spaceman. cinema.everyeye