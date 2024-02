Spaccio al Quarticciolo – Italia Viva | “Presentata la richiesta di Consiglio straordinario sulla Sicurezza”

La droga per lo spaccio nascosta tra i contatori del gas o sotto il marciapiede: 15 arresti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Ieri sera, con una delegazione di, siamo stati alper accompagnare Don Antonio Coluccia in alcune piazze didel quartiere. Abbiamo voluto esprimere così il nostro sostegno a questo prete coraggioso che da più di vent’anni combatte nelle borgate una durissima battaglia contro i clan che si spartiscono il mercato della droga. Il tema della lotta al degrado, cioè al contesto nel quale la criminalità organizzata cresce e agisce indisturbata, deve tornare a interessare tutti i livelli della politica, che è chiamata a un grande sforzo collettivo per sostenere la crescita dei territori e ricucire il tessuto sociale. Oggi abbiamo presentato in Campidoglio, insieme alle altre forze di opposizione, unadisu ...

Le 12 persone arrestate per spaccio in poche ore a Roma: In via Silvio Zambaldi, i Carabinieri della Stazione di Roma Ottavia, al termine di un’attività info-investigativa hanno sorpreso e arrestato un 43enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, con ... romatoday

Lotta allo spaccio di droga in vari quartieri della Capitale: arrestate 12 persone, sequestrato oltre 1 kg di cocaina: ROMA (cronaca) - Il blitz dei Carabinieri è stato eseguito d'intesa con la Procura di Roma ilmamilio.it - nota stampa dell'Arma dei Carabinieri I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma han ... ilmamilio

Lotta allo spaccio di droga, i Carabinieri arrestano 12 persone: sequestrati cocaina, crack e 2mila euro: I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, 12 persone nel corso di uno specifico I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma han ... castellinotizie