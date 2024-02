“Sono stato io a uccidere David Rossi” | la confessione del killer delle escort Ma per gli inquirenti non ci sono riscontri

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Giane De Pau, l’uomo rinviato a giudizio per l’omicidio di tre donne nel novembre 2022 a Roma, sostiene di esserelui a, il responsabile della comunicazione del Montepaschi di Siena trovato morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Il casoarchiviato come suicidio, ma la famiglia della vittima non ha mai creduto a quella versione e le affermazioni di De Pau alimentano quel sospetto. Ladel51enne, peraltro, non è di oggi ma risale al 2019. De Pau rivelò di aver uccisoa due ufficiali di polizia ai quali rilasciò dichiarazioni spontanee mentre era in carcere per un altro procedimento. Come ...

Minaccia la polizia con una forchetta di plastica e viene ucciso con una fucilata: L'episodio, che riapre la polemica sull'uso sproporzionato della forza da parte delle autorità americane, è accaduto lo scorso 3 febbraio ma solo adesso sono state diffuse le immagini dell'intervento. today

David Rossi.Credit: AGF: Tu non sai chi sono io, sono una persona molto cattiva e sai perché non ti uccido Perché tu sei come me’. Io non so come sono viva, non lo so nemmeno io perché non mi ha uccisa”. L’avvocato Carmelo ... tpi

Non gli fanno cambiare il medico di base, lui prende a calci e pugni il dirigente Asl: denunciato 67enne: Il dirigente dell'Asl aggredito, invece, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove gli sono state riscontrate ferite e contusioni giudicate guaribili in 10 giorni. fanpage