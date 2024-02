Sono sopravvissuto ai bulli La storia di vita diventa un film

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "stato iniziato dal dolore a essere una persona migliore di quella che sarei potuta essere. Dolore provocato daiche ora nonnemmeno più ombre nella mia. Nonnulla, come se non fossero mai esistiti. Oggi ho unacome tante, come voi. Ma è un miracolo. Io ce l’ho fatta,un. Quindi ho un debito con il destino perché non tutti quelli che hanno subito le mie violenze hanno avuto la mia stessa fortuna". Inizia e finisce con queste parole Ikos, il documentario autobiografico del regista Giuseppe Sciarra – vincitore di numerosi festival e candidato al David di Donatello - in cui racconta la suadi adolescente vittima dismo e omofobia, ...