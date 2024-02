“Sono innamorata di Beatrice” Gelo al Grande Fratello | la concorrente ha deciso di parlare

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel corso della 38esima puntata del2023 ce nestate di sorprese. Una settimana e si scoprirà l’esito del televoto che incoronerà il primo finalista di questa (ti pareva) stradiscussa edizione. PurtroppoLuzzi ha perso un amico nella casa, Stefano Miele. Ma Simona Tagli le si è dichiarata. Una sorta di coming out, quello andato in onda giusto qualche ora fa. O almeno così l’ha definito Simona Tagli stessa mentre si lasciava andare ad una vera e propria dichiarazione di amore perLuzzi di fronte a tutto il cast del2023, Alfonso Signorini and co. La reazione dell’attrice e dei fan., la dichiarazione aLuzzi Da hater a fan ci ...