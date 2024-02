il 64% è composto da donne e delle 2.211 nuove assunzioni (+25% Occupazione giovanile: oltre 1.500 dipendenti sono under 30. Per ammontano a 6,2 milioni di euro gli investimenti per il

'Sono 4 milioni assunzioni al 2027, non si trova quasi la metà' (Di giovedì 22 febbraio 2024) "Tra il 2023 e il 2027 il mercato del lavoro italiano avrà bisogno di quasi 4 milioni di nuovi occupati, di cui tre quarti (2,8 milioni di unità) nel settore dei servizi. Nel commercio e nel turismo la domanda sarà di oltre 760 mila occupati. Mancano però determinate professionalità con il 47% delle imprese del turismo e il 43% di quelle del commercio che segnalano difficoltà nel reperimento di nuovo personale". Un report, 'Occupazione e mismatch nel turismo e nel terziario', realizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore con il centro di ricerca sul lavoro Crilda per l'ente bilaterale unitario del settore turismo e per l'ente bilaterale unitario del settore terziario - (costituiti da Confesercenti con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs) rilancia il tema del 'mismatch' tra domanda e offerta di lavoro legato in ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 22 febbraio 2024) "Tra il 2023 e ilil mercato del lavoro italiano avrà bisogno didi nuovi occupati, di cui tre quarti (2,8di unità) nel settore dei servizi. Nel commercio e nel turismo la domanda sarà di oltre 760 mila occupati. Mancano però determinate professionalità con il 47% delle imprese del turismo e il 43% di quelle del commercio che segnalano difficoltà nel reperimento di nuovo personale". Un report, 'Occupazione e mismatch nel turismo e nel terziario', realizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore con il centro di ricerca sul lavoro Crilda per l'ente bilaterale unitario del settore turismo e per l'ente bilaterale unitario del settore terziario - (costituiti da Confesercenti con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs) rilancia il tema del 'mismatch' tra domanda e offerta di lavoro legato in ...

