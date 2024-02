Sondaggi | il partito di Meloni paga le tensioni interne

Sondaggi – Fdi in discesa, ma la fiducia nel governo sale. A fare boom è Forza Italia

La cannabis salverà la Germania Da aprile può essere legale: I sondaggi in vista delle elezioni europee poi sono disastrosi per i partiti di governo, con l’Spd superato nelle intenzioni di voto anche dall’estrema destra di AfD. Se dovesse arrivare il via libera ... money

Sconnessi Day, almeno oggi niente cellulare a tavola: Dal sondaggio emerge però anche una forte volontà di cambiamento: più della metà delle persone afferma di voler ridurre di molto questa abitudine, se non eliminarla completamente (22%). Per lo ... huffingtonpost

Russia: il candidato anti guerra Nadezhdin bocciato anche dalla Corte Suprema: E il consenso è montato: un sondaggio di Russian Field stimava a poco meno dell ... raccolte da Nadezhdin e necessarie per partecipare al voto a chi corre con un partito, Iniziativa civica, non ... it.euronews