Sondaggi elezioni regionali Sardegna 2024 | chi vince | gli ultimi dati

Sondaggi politici - Fratelli d’Italia e Lega ai minimi dalle elezioni del 2022 : il Pd guadagna terreno - Per Fratelli d'Italia e Lega è il punto più basso nei consensi dall'ottobre del 2022 , poche settimane dopo le elezioni politiche. A mostrarlo è la Supermedia Youtrend ... (fanpage)

Sondaggi politici elezioni europee 2024 - con Schlein il pd prende meno voti : non la sopporta già più nessuno - Ove mai i meme fossero il termometro delle preferenze, la Segretaria del PD potrebbe candidarsi a Presidente degli Stati Uniti, certa di vincere a mani basse. La più ... (ilgiornaleditalia)

Elezioni Usa - Biden dietro nei sondaggi. L’ombra lunga degli Obama : "Michelle è l’anti Trump" - Sotto la neve non si sciolgono i dubbi. Donald Trump dopo l’Iowa ha vinto in New Hampshire, ma, sebbene distaccata di 11 punti, l’avversaria nelle primarie dei ... (quotidiano)