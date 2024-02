Sondaggi elezioni regionali Sardegna 2024 | chi vince | gli ultimi dati

Alle regionali in Sardegna il centrosinistra si è complicato la vita da solo

Bacta incontra i candidati del Partito laburista prima delle elezioni generali: “Secondo gli attuali sondaggi d’opinione, i candidati laburisti che ho incontrato probabilmente verranno eletti deputati. L’incontro è stato una grande opportunità per creare legami in vista delle ... pressgiochi

Batosta sul terzo mandato. Ora Salvini rischia la segreteria: Al di là del contentino del Ponte sullo Stretto – su cui anche nella maggioranza molti avanzano seri dubbi – Salvini ha ottenuto pochissimo e i sondaggi del suo partito prevedono a oggi un possibile ... lanotiziagiornale

Elezioni Sardegna 2024, tutto quello che devi sapere: orari, candidati e cosa serve per votare: In totale sono quattro i candidati in campo alle elezioni regionali Sardegna 2024: Paolo Truzzu per il centrodestra, Alessandra Todde per il centrosinistra e il M5s, Renato Soru per diverse liste e ... money