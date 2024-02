Solidarietà | Yuasa Battery in campo con l’Anffas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Schiaccia anche tu per lae per", questo il nome dell’iniziativa voluta dalla M&G Scuola Pallavoloinsieme alfermana, presentata ieri mattina presso la sede provinciale dell’associazione a Montegiorgio, presente la squadra della A2 della. La scelta di una sinergia importante tra lo sport e l’associazionismo che riguarderà la gara in programma il prossimo 3 marzo trae Siena, big match del campionato di A2 appunto. Per l’occasione infatti l’intero incasso della gara sarà donato dallaale dunque, in questa circostanza, non saranno validi gli abbonamenti: a partire dai prossimi giorni sarà anche predisposta ...