Sociale “Ancora volano le farfalle” Giorgia Fiori | “Un film che da speranza per superare le disabilità senza arrendersi”

La spiegazione sarebbe nel modello della diluizione delle risorse : i fratelli competono per il tempo - l'energia e le risorse finanziarie dei genitori e quindi meno sono - meglio è. Nell'Italia della denatalità record - già dare alla luce un bambino è - in questo senso - una sfida. Eppure - una volta messo al mondo il primo - molte coppie si interrogano : dargli un fratello o una sorella oppure no? Alcuni sognavano una famiglia numerosa e non hanno dubbi - altri cambiano idea. Altri ancora scelgono di ricominciare da capo per "non lasciare solo" il primo figlio. O - persino - perché dopo il maschio vogliono una femmina - o viceversa. Tra la pressione sociale e le domande inopportune ("quando lo fate il secondo?") e la consapevolezza della fatica - economica e logistica - di crescere più di un bambino - la questione rimane aperta per molte famiglie. Tra la cosiddetta sindrome del figlio unico - secondo cui sarebbe viziato - egoista e solitario - e il luogo comune della rivalità tra fratelli - proviamo a esaminare pro e contro delle varie scelte -

Dalla denuncia della violenza maschile - riconosciuta come violazione dei diritti umani dalla Convenzione di Istanbul - alla tutela di chi trova il coraggio di denunciare - prevista dal Codice Rosso. Dal diritto di scegliere se portare avanti una gravidanza o abortire - garantito dalla legge 194 - alla parità salariale sancita dalla Costituzione. Se serve una campagna sociale sui diritti delle donne - nonostante l'esistenza di leggi ad hoc - significa che quelle leggi non vengono rispettate fino in fondo. Che ancora nella società le donne devono affrontare situazioni in cui la loro parola viene messa in discussione - in cui devono combattere per essere tutelate - in cui non sono libere -