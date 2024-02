Sociale. “Ancora volano le farfalle”. Giorgia Fiori: “Un film che da speranza per superare le disabilità senza arrendersi”

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Per me è stata un’occasione preziosa per vedere le cose ‘dall’altra parte’. In passato mi è capitato più di una volta di trovarmi ad aver bisogno di immediato soccorso o cure particolari e su questo set ho avuto l’opportunità di immedesimarmi nel ruolo non della curata, ma della curante, la sorella