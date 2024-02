Smog, dati choc sulla Pianura Padana: tutti a caccia di purificatori d'aria

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – Dopo iallarmanti sue inquinamentosono balzate in maniera esponenziale le ricerche sul web di elettrodomestici per purificare l’aria. Stando aidiffusi dall’Osservatorio di QualeScegliere.it, da sabato 17 a lunedì 19 febbraio si è registrato un aumento costante delle visite fino al 155% con un incremento del 41% sabato su venerdì; del 76% domenica su sabato; per rilevare un vero e proprio boom (+155%) lunedì su domenica. Gli analisti sottolineano che il fatto che inl’aria non sia sempre delle migliori non è una novità, ma certo le notizie di stampa dell’ultima settimana, frainquietanti in arrivo anche dalla Svizzera e una foto in rosso che si è stampata bene ...