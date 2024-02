Smog, dati choc sulla Pianura Padana: tutti a caccia di purificatori d'aria

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Osservatorio di QualeScegliere.it, picco di ricerche in Lombardia +467% ma è stato boom anche in Sardegna +800%, Sicilia +367%, Lazio e Toscana +300% Dopo iallarmanti sue inquinamentosono balzate in maniera esponenziale le ricerche sul web di elettrodomestici per purificare l’aria. Stando aidiffusi dall’Osservatorio di QualeScegliere.it,