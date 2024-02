Osservatorio di QualeScegliere.it, picco di ricerche in Lombardia +467% ma è stato boom anche in Sardegna +800%, Sicilia +367%, Lazio e Toscana +300% Dopo i dati allarmanti su smog e inquinamento sulla Pianura Padana sono balzate in maniera esponenziale le ricerche sul web di elettrodomestici per purificare l'aria. Stando ai dati diffusi dall'

Smog, dati choc sulla Pianura Padana: tutti a caccia di purificatori d’aria (Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Dopo i dati allarmanti su Smog e inquinamento sulla Pianura Padana sono balzate in maniera esponenziale le ricerche sul web di elettrodomestici per purificare l?aria. Stando ai dati diffusi dall?Osservatorio di QualeScegliere.it, da sabato 17 a lunedì 19 febbraio si è registrato un aumento costante delle visite fino al 155% con un incremento del 41% sabato su venerdì; del 76% domenica su sabato; per rilevare un vero e proprio boom (+155%) lunedì su domenica. Gli analisti sottolineano che il fatto che in Pianura Padana l’aria non sia sempre delle migliori non è una novità, ma certo le notizie di stampa dell?ultima settimana, fra dati inquietanti in arrivo anche dalla Svizzera e una foto in rosso che si è ... Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu (Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Dopo iallarmanti sue inquinamentosono balzate in maniera esponenziale le ricerche sul web di elettrodomestici per purificare l?aria. Stando aidiffusi dall?Osservatorio di QualeScegliere.it, da sabato 17 a lunedì 19 febbraio si è registrato un aumento costante delle visite fino al 155% con un incremento del 41% sabato su venerdì; del 76% domenica su sabato; per rilevare un vero e proprio boom (+155%) lunedì su domenica. Gli analisti sottolineano che il fatto che inl’aria non sia sempre delle migliori non è una novità, ma certo le notizie di stampa dell?ultima settimana, frainquietanti in arrivo anche dalla Svizzera e una foto in rosso che si è ...

Notizie Correlate

Smog - dati choc sulla Pianura Padana : tutti a caccia di purificatori d'aria - Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Dopo i dati allarmanti su Smog e inquinamento sulla Pianura Padana sono balzate in maniera esponenziale le ricerche sul web di ... (liberoquotidiano)

Smog a Bologna - gli effetti sulla salute : i dati su morti e malattie - Bologna , 20 febbraio 2024 – A causa dello Smog a Bologna nel 2022 sono aumentate le morti per malattie cardiovascolari, polmonari e i tumori dell’apparato respiratorio ... (ilrestodelcarlino)

Smog. Greco (S.I.d.R.) : “Dati inquinamento Milano allarmano - alto rischio infertilità - “I dati diffusi dalla società svizzera IQAir, che indicano Milano tra le città più inquinate al mondo, con una concentrazione di PM2.5 di 29,7 volte il valore guida ... (ilgiornaleditalia)

Altre Notizie

Smog, dati choc sulla Pianura Padana: tutti a caccia di purificatori d'aria: Osservatorio di QualeScegliere.it, picco di ricerche in Lombardia +467% ma è stato boom anche in Sardegna +800%, Sicilia +367%, Lazio e Toscana +300% Dopo i dati allarmanti su smog e inquinamento ... adnkronos Cancro al pancreas metastatico, nuovo farmaco aumenta sopravvivenza: Una delle neoplasie più difficili da diagnosticare e dalla prognosi più infausta con una sopravvivenza a 5 anni dell’11% negli uomini e del 12% nelle donne, il tumore al pancreas consta circa 15mila ... tuobenessere Smog: arrivano piante mangia polveri e salva polmoni: Per combattere l’emergenza smog che assedia le città italiane ... Una pianta adulta è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili – sottolinea Coldiretti - mentre un ettaro ... alternativasostenibile

Video di Tendenza