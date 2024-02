Smog aumenta rischio ricoveri cuore | studio Harvard ' no soglia sicura Pm2 | 5'

Lo smog aumenta il rischio di ricoveri per malattie cardiovascolari. Studio di Harvard: "Non esiste una soglia sicura"

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Milano, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "Non esiste unaper l'effetto cronico del particolato fine Pm2,5 sulla salute cardiovascolare". E' quanto suggerisce unocondotto da scienziati dell'T.H. Chan School of Public Health, con esperti di altri atenei Usa. Tra gli autori anche la super esperta italiana di biostatistica Francesca Dominici, in forze all'università di. Il lavoro pubblicato su 'Bmj' stima le associazioni tra l'esposizione cronica a questo tipo di polveri sottili e ildi un primo ricovero ospedaliero per sottotipi di malattie cardiovascolari maggiori. Gli autori precisano che, pur non esistendo unasu questo fronte, "benefici sostanziali potrebbero essere ottenuti attraverso l'adesione ...