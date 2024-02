Sky entra nella telefonia mobile dal 29 febbraio

sera dopo sera, entra sempre di più nel cuore del pubblico. Ecco i nostri momenti moda preferiti A magnifico ancora oggi, uno dei più belli visti nella quarta serata Momenti di spettacolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dal 29arriva Sky. I punti di forza saranno la copertura, che potrà contare sulla retedi Fastweb che raggiunge oltre il 99% del territorio in 4G e la possibilità di navigare anche in 5G senza costi aggiuntivi, tecnologia che entro il 2025 raggiungerà il 90% della popolazione. Skypowered by Fastweb nasce per "soddisfare tutte le esigenze di consumo dei clienti, e sarà disponibile in più soluzioni", spiega una nota. La qualità di quest'offerta a brand Sky sarà garantita da un partner tecnologico di eccellenza come Fastweb. "Con questa novità daremo un'opportunità in più per scoprire il mondo Sky a chi non ci ha ancora scelto", afferma Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. Il lancio di Skypowered by Fastweb sarà accompagnato da una campagna di ...