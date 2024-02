Skeleton | Amedeo Bagnis a metà gara è in lotta per le medaglie ai Mondiali Al comando Grotheer

Skeleton, Amedeo Bagnis a metà gara è in lotta per le medaglie ai Mondiali di Winterberg. Al comando Grotheer

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Christopherè aldellamaschile al termine delle prime due manche dei Campionati2024 diin corso di svolgimento a Winterberg (Germania). Sul budello tedesco l’atleta di casa è in vetta alla classifica ma domani nelle due manche che andranno a concludere il programma, dovrà davvero stringere i denti, perchè il vantaggio su Matt Weston è ridotto. Per l’Italia buone notizie, dato cheè assolutamente in corsa per podio e. Christopher, come detto, ha completato le prime due manche con il tempo complessivo di 1:54.30 (56.76 e 57.54) con un margine di appena 4 centesimi sul britannico Matt Weston (56.79 e 57.55), mentre è al momento al terzo posto il cinese Zheng Yin a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI Skeleton FEMMINILE DALLE 10.00 14.40: Ultimo posto per l’austriaco Schlintner con un ... (oasport)

Skeleton: le prime due manches del Mondiale femminile vedono Margaglio ancora in corsa, guida Clarke: con Amedeo Bagnis in difesa del suo argento mondiale. Giovedì 22 Febbraio, 12:55 I campionati del mondo 2024 sono scattati questa mattina sul budello tedesco di Winterberg, con le prime due manches ... neveitalia

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Amedeo Bagnis mina vagante: Amedeo Bagnis si fregiò dell’argento a St.Moritz 2023 ... OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di skeleton maschile valevole per i Campionati Mondiali di Winterberg in Germania.La prima ... oasport

Amedeo Bagnis quinto dopo la prima manche dei Mondiali di Winterberg, guida Grotheer. Gaspari è 14/o: Quinto posto per Amedeo Bagnis al termine della prima manche dei Campionati Mondiali di Winterberg, in Germania. In una giornata dalle condizioni complicate dalla pioggia, il vicecampione iridato in ... fisi