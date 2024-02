Sito in tilt da mercoledì, bando Servizio Civile prorogato fino alle 20

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Per motivi tecnici, il termine per la presentazione delle domande alper la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento diuniversale da realizzarsi in Italia e all’estero è spostatoore 20.00 di oggi 22 febbraio 2024?. Lo si legge sulinternet del Dipartimento per le Politiche Giovanili e ilUniversale, dopo le accorate proteste per il malfunzionamento delche, dalla sera della vigilia della scadenza, ha impedito la presentazione delle domande nei termini. Non mi si dica che mi sono ridotta all'ultimo per fare domanda per ildi stocaxxo perché è da ieri sera7 che provo, ...