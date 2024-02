Sinner | ok il prezzo è giusto | quella strana mania da campione

Sinner: "È bello trovare l'amore giusto. I migliori tennisti al mondo hanno tutti moglie e figli"

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 22 febbraio 2024)ha rivelato un aspetto inedito della sua personalità: chi l’avrebbe mai detto che ildi San Candido fosse così? Non si pronuncia, quando gli si chiede se salirà o meno, un giorno, in vetta al ranking Atp. Non perché non abbia niente da dire in proposito, ma più che altro per scaramanzia. Perché Jannikmagari non è ossessivo, da questo punto di vista, come Rafael Nadal, ma ciò non toglie che, al pari di qualunque tennista sulla faccia della terra, abbia le sue piccole manie. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itLa sua èdi non sentirsi mai arrivato. Di non parlare troppo del futuro perché è sempre meglio pensare al presente e godersi il momento. Di allenarsi il giorno dopo aver vinto un torneo perché si è reso conto, all’improvviso, di dover migliorare certi colpi. La ...