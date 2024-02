Sindaco del vicentino dichiara guerra al medico: "Murerò la porta dell'ambulatorio, qui non lo voglio"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ildi Valdastico contro la nomina di unper la sua cittadina: "Io non lo voglio e non mi interessa se mi accusano di interruzione di pubblico servizio. Vado anche in tribunale, non ho paura. Sto valutando anche la questione estetica per capire se si possa murare l’accesso all’ambulatorio".