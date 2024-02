Sicurezza fantasma Tre cantieri su quattro risultano irregolari Stretta sul lavoro nero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Inasprimento delle attuali sanzioni amministrative in materia die irregolare, ripenalizzazione delle sanzioni in materia di appalto, subappalto e somministrazione illecita, interdizione dagli appalti da due a cinque anni in caso di gravi violazioni in materia di salute esulo di accertata responsabilità penale per reati in materia di salute esul. Sono le principali misure che il governo è pronto a varare nell’ambito di una drasticaper regole e sanzioni in materia disul. Lunedì prossimo è stato programmato un summit a Palazzo Chigi con sindacati e associazioni imprenditoriali e, subito dopo, in settimana arriverà un decreto legge con interventi diretti a ...