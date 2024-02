Siamo sull’orlo di un 1848 globale?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In Serbia e Bielorussia il popolo ha manifestato contro elezioni fraudolente. In Brasile, le persone si sono riversate negli edifici governativi dopo un’elezione fraudolenta. In America, le persone hanno invaso il Congresso dopo un’elezione fraudolenta. Nello Sri Lanka, la gente si è accalcata nel Temple Trees per un’economia mal gestita. In Olanda, gli agricoltori si sono ribellati al piano del governo per distruggere l’agricoltura. In Germania, gli agricoltori si sono ribellati quando il governo li ha presi di mira. In Francia, gli agricoltori hanno gettato letame sugli edifici governativi. E gli uffici di Blackrock sono stati attaccati e distrutti. In Islanda è stata la rivoluzione delle pentole e delle padelle. È di nuovo un? Perché comincia a sembrare che le persone si stiano rendendo conto che il loro governo è loro nemico. Ma siccome l’opinione ...